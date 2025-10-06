Estaba en su casa, le dispararon desde la vereda y lucha por su vida

Un hombre se encuentra internado en grave estado luego de haber sido baleado durante un ataque violento ocurrido el domingo pasado en barrio Ameghino Norte de la ciudad de Córdoba. La víctima se encontraba en su casa, fue baleado desde la vereda y recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que derivó en su internación en el Hospital de Urgencias.

La sospecha de su esposa es que el ataque fue perpetrado por la ex pareja de su hijo.

María Concepción dijo que estaba por bañarse cuando escuchó disparos y al dirigirse hacia la vivienda, descubrió a su esposo tirado en la cama y con la cabeza llena de sangre. «Lo único que pido es que se haga justicia, no tenía problemas con nadie, era un hombre sano, bueno»; sostuvo la mujer en diálogo con El Doce.

Pero además, reveló su teoría en torno a la autoría del brutal ataque y responsabilizó a ex nuera. «Ella me llamaba al fijo amenazándome que me iba a matar a mi hijo, que me lo iba a entregar en una bolsa. Nunca asumió la separación. Siempre venía, le pegaba, se metía a mi casa. Hasta a mí me pegó una vez».