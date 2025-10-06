Fijaron fecha para el juicio por el asesinato de Sebastián Villarreal

La justicia confirmó que el juicio por el crimen de Sebastián Villarreal dará inicio en febrero de 2026. Durante el proceso, se juzgará el accionar de los tres mayores involucrados en el asesinato del trabajador, ocurrido en 2024 en la puerta de su casa en el barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba.

La determinación se tomó de la suspensión del juicio abreviado que negociaba la defensa de Héctor Alejandro Herrera (25), Luciano Gonzalo Bustos (20) y Axel Fabricio Escada (18).

Villarreal fue asesinado el 29 de febrero de 2024 cuando delincuentes lo atacaron para robarle la moto. Pese a que no opuso resistencia y pidió que no lo mataran, lo ejecutaron a balazos.

Los autores materiales del hecho son dos menores de edad. Uno de ellos, el adolescente conocido como «El Orejudo», quienes tenían 14 años y 17 años al momento del crimen. El primero quedó en libertad porque se lo consideró inimputable, mientras que el otro recibió una pena de año en el Complejo Esperanza.

A los adultos, se los acusa de haber provisto de armas, transporte y brindar la logística para cometer el asalto fatal.

El juicio comenzará el miércoles 11 de febrero de 2026 y continuará el jueves 12 y 19 de febrero, el lunes 23 de febrero, y los días 2, 4, 9, 11 y 13 de marzo.