FPA detuvo a “Mandinga”, integrante de una organización narco en Córdoba
En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre mayor de edad, conocido como “Mandinga”, en el marco de una investigación por narcotráfico.
Los allanamientos se realizaron en dos domicilios: uno sobre la Manzana 31 de barrio Ciudad de Mis Sueños y otro en calle Pública s/n de Los Eucaliptos. Durante las irrupciones, los investigadores secuestraron un automóvil, $5.276.400 y diversos elementos de interés para la causa.
El detenido posee antecedentes penales por narcotráfico desde 2018, cuando fue arrestado junto al reconocido narco cordobés apodado “Tuerto Cacho” y otros 19 integrantes de la organización. En aquel operativo se incautaron 19.628 dosis de marihuana, 18 de cocaína, 33 semillas de cannabis sativa, dos armas de fuego, dinero ($5.216.200 y 800 dólares), un automóvil y una motocicleta.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó la remisión de los elementos secuestrados y el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.