Icho Cruz: Bomberos controlaron un incendio en una cabaña de madera

Bomberos Voluntarios intervinieron en la tarde de ayer en un principio de incendio estructural registrado en una cabaña de madera de la localidad.

Al lugar acudieron dos unidades quienes trabajaron sobre el cielorraso afectado por las llamas, realizando tareas de enfriamiento y escombramiento para asegurar la escena y evitar la reactivación del fuego.

En el operativo colaboraron también dos móviles de la Guardia Local y un patrullero policial, que asistieron en la coordinación del tránsito y la seguridad del área afectada.