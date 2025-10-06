Investigan la muerte de un preso dentro del penal de Bouwer

La justicia se encuentra investigando la muerte de un preso dentro de la cárcel de Bouwer. La información fue dada a conocer por el Servicio Penitenciario y trascendió que el caso ha sido caratulado como muerte de «etiología dudosa».

El hecho ocurrió el domingo pasado en el Complejo Carcelario N°1 y se notificó también al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

El interno se hallaba bajo régimen de autoexclusión (había solicitado permanecer aislado del resto de la población carcelaria), se desconocen las causas que provocaron el deceso del detenido y se ordenaron una serie de pericias.