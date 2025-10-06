La foto de «Pequeño J» junto a una de las víctimas del triple crimen

Durante las últimas horas, se viralizó la foto del encuentro que el narco peruano «Pequeño J» mantuvo con una de las víctimas antes del triple crimen de Florencio Varela. En la imagen, puede verse a Tony Janzen Valverde Victoriano acompañado por Lara Gutiérrez y otras dos personas.

La imagen se corresponde al 6 de septiembre y fue obtenida por una cámara de seguridad ubicada en el frente de una vivienda del barrio porteño de Flores. Junto a «Pequeño J», aparece la joven asesinada que luce vestida de negro.

El fiscal Adrián Arribas reconoció el encuentro y dijo que se produjo dos semanas antes de los asesinatos de Lara, Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

De acuerdo a los testimonios que se conocieron, antes del encuentro, Lara había manifestado cierto «temor» por asistir al encuentro. Durante la reunión, el narco le habría entregado 200 dólares y días después, le habría obsequiado un oso de peluche y un perfume.