Liberaron al médico trucho del COE, estuvo preso por más de dos años

Luego de haber permanecido detenido durante más de dos años, la justicia ordenó la liberación de Ignacio Martin, conocido como el «médico trucho del COE, quien fue condenado a siete años de prisión en 2023 por ejercer de manera ilegal la medicina durante la pandemia y haber usurpado el título.

El joven se había hecho pasar por médico mientras integraba el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y había sido denunciado por atender pacientes, firmar certificados y supervisar tareas médicas sin título habilitante.

Durante el juicio, Martin reconoció que no era médico y pidió disculpas públicas: «Me sigo declarando inocente y quiero volver a reiterar el pedido de disculpas. No tengo mucho más que decir».

Asimismo, se logró probar que además de intervenir en acciones relacionadas a la lucha contra el Covid-19, el falso médico hizo guardias para el municipio riocuartense, prescribió medicamentos y hasta autorizó licencias de conducir.