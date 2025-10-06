Río Cuarto

Liberaron al médico trucho del COE, estuvo preso por más de dos años

Fue condenado por atender pacientes, firmar certificados y supervisar tareas sin título habilitante.
Sucesos
lunes, 6 de octubre de 2025 · 11:25

Luego de haber permanecido detenido durante más de dos años, la justicia ordenó la liberación de Ignacio Martin, conocido como el «médico trucho del COE, quien fue condenado a siete años de prisión en 2023 por ejercer de manera ilegal la medicina durante la pandemia y haber usurpado el título.

El joven se había hecho pasar por médico mientras integraba el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y había sido denunciado por atender pacientes, firmar certificados y supervisar tareas médicas sin título habilitante.

Durante el juicio, Martin reconoció que no era médico y pidió disculpas públicas: «Me sigo declarando inocente y quiero volver a reiterar el pedido de disculpas. No tengo mucho más que decir».

Asimismo, se logró probar que además de intervenir en acciones relacionadas a la lucha contra el Covid-19, el falso médico hizo guardias para el municipio riocuartense, prescribió medicamentos y hasta autorizó licencias de conducir.

