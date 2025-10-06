«Pequeño J» se había juntado con una de las jóvenes antes del triple crimen

El fiscal Adrián Arribas reveló que el narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J» se había reunido con una de las víctimas antes del triple crimen de Florencio Varela. Se anticipan nuevos allanamientos durante las próximas horas y el dato resulta clave para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

El encuentro entre el principal sospechoso de la causa y una de las chicas asesinadas ocurrió el pasado 6 de septiembre en un local de comida rápida y habría participado también Matías Agustín Ozorio (28), mano derecha de «Pequeño J».

Días atrás, se abrieron y analizaron los teléfonos celulares secuestrados y se hallaron conversaciones comprometedoras.

«Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos, y en las próximas horas habrá más allanamientos. Esta semana habrá más testimoniales en la sede de la Fiscalía»; dijo el funcionario judicial.

«Todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Es una de las hipótesis, pero tenemos que tener datos más concretos, más pruebas para vincularlo directamente con esa estructura»; completó.

Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron halladas asesinadas en una casa en Florencio Varela y se presume que fueron víctimas de una «venganza narco».