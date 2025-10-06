Salta: un auto explotó al cargar gas y dejó tres heridos

Tres personas resultaron heridas al explotar un auto mientras cargaba gas en una estación de servicio al sur de Cochabamba, provincia de Salta.

Los primeros reportes indicaron que el tanque del auto que explotó no cumplía con las normas de seguridad y podría haber sido de fabricación artesanal; sin embargo, esas versiones aún se encuentran bajo investigación. La onda expansiva fue tan intensa que alcanzó a otros dos vehículos que estaban en la playa de carga y provocó pánico y corridas entre las personas que estaban en el lugar y los vecinos.

Las imágenes del auto destruido en la estación de servicio se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate sobre la seguridad en la carga de gas natural, ya que este tipo de incidentes no son inusuales en la ciudad, informó Qué Pasa Salta.

El personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los tres heridos y las autoridades locales recomendaron extremar las precauciones al cargar gas y verificar que los tanques de los vehículos cumplan con las normativas vigentes.