Un automóvil se incendió en la ruta E-53 entre La Granja y Ascochinga

Un Peugeot 207 gris, conducido por un hombre de 41 años, se incendió este domingo alrededor de las 15 horas sobre la ruta E-53, en el tramo que une La Granja con Ascochinga, a la altura del basural.

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios de La Granja constataron que el vehículo ya no presentaba llamas, aunque mantenía una alta temperatura, por lo que realizaron tareas de enfriamiento con devanadera para eliminar riesgos de reencendido o propagación hacia la banquina.

En el operativo intervinieron tres bomberos a bordo del móvil M-8, junto a personal policial y un inspector de Seguridad Ciudadana de La Granja. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.