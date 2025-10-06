Violenta pelea en Carnerillo: detuvieron a un hombre por apuñalar a otro

En horas de la noche, personal de la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 30 años, acusado de tentativa de homicidio, tras protagonizar una violenta agresión contra otro hombre de 29 años en la localidad de Carnerillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho se habría originado en el marco de una discusión que derivó en el ataque con un arma blanca. La víctima sufrió una herida en el abdomen y fue trasladada de urgencia al dispensario local, para luego ser derivada al Hospital de Río Cuarto, donde permanece bajo atención médica.

El presunto agresor fue detenido en el lugar del hecho y quedó a disposición de la Fiscalía de 1° Turno, a cargo del Dr. Cena.