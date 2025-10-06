Vuelco en Salsipuedes: trasladaron a una mujer al hospital de Unquillo

Hace instantes, un automóvil Volkswagen Voyage protagonizó un vuelco en la ruta E-53, a la altura del kilómetro 24, en jurisdicción de Salsipuedes.

En el vehículo viajaban un hombre de 51 años, que resultó ileso, y su hija de 26, quien sufrió politraumatismos y fue asistida por un servicio de emergencias. La joven fue trasladada al Hospital Municipal Urrutia de Unquillo para una mejor atención.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para asistir a los ocupantes y normalizar el tránsito, que se encuentra habilitado en su totalidad. Las causas del siniestro están siendo investigadas.