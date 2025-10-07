Alerta por estafas virtuales con falsas notificaciones de la Policía Caminera

La Policía de Córdoba alertó por una serie de estafas virtuales que vienen sucediéndose desde hace algunas semanas y que tuvo como víctimas a varios ciudadanos cordobeses. Los delincuentes envían falsas notificaciones por correo electrónico para hacerse con claves y datos bancarios de los damnificados (pishing).

«No se envía ningún tipo de notificación por cobros como así tampoco se adjuntan links por infracciones de tránsito cometidas»; informaron desde la fuerza de seguridad.

En ese sentido, se conoció que el mail apócrifo relaciona la Dirección General de Rentas de la Provincia con la Policía Caminera y el modus operandi se ejecuta a través de distintas páginas y cuentas.

Asimismo, se solicitó a la población que, para una mayor información sobre el estado de situación tanto personal como del vehículo respecto a posibles multas y sanciones, realice las consultas pertinentes en la web oficial de Rentas de la Provincia de Córdoba, cuyo link se detalla a continuación: https://www.rentascordoba.gob.ar/emision/ver-y-pagar/caminera