Atacó a su vecino con un hacha y lo hirió gravemente por una bicicleta robada

Violenta pelea en Villa Allende Parque
Atacó a su vecino con un hacha y lo hirió gravemente por una bicicleta robadaLa Policía de Córdoba intervino en una riña en barrio Villa Allende Parque y detuvo a un agresor armado. La víctima fue hospitalizada con múltiples heridas cortantes.
La Policía de Córdoba detuvo a un hombre en barrio Villa Allende Parque tras protagonizar un violento ataque con un hacha y dos machetes contra otro vecino, quien resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo.
El hecho ocurrió durante una riña en la vía pública, cuando el agresor atacó a la víctima provocándole heridas cortantes en la zona escapular y el brazo izquierdo. La persona herida fue trasladada al Hospital San Roque para su atención médica.
Según fuentes policiales, el agredido reconoció al atacante como el presunto responsable del robo de su bicicleta ocurrido días atrás, lo que habría desencadenado la pelea.
El rápido accionar policial permitió la aprehensión del agresor y el secuestro de las armas utilizadas —un hacha y dos machetes—, con las que se presume habría intentado continuar la agresión.
La causa quedó a disposición del magistrado interviniente.