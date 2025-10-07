Choque entre una camioneta y una moto a metros del Cucú

Un accidente de tránsito entre una moto y un vehículo se produjo esta tarde en el Boulevard Sarmiento de Villa Carlos Paz. Según informaron desde la Departamental Punilla, el siniestro se registró alrededor de las 14,20 horas y afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El choque ocurrió a la altura de la calle Homero y tuvo como protagonistas a una moto Honda XR 150 cc (conducida por un hombre de 35 años) y una camioneta Honda CRV (donde iba otro sujeto de 56 años).

Se buscan determinar las causas que provocaron que el rodado mayor embistiera desde atrás a la moto.