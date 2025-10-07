Descubren más de 86 kilos de cocaína ocultos en tubos de GNC de una camioneta

Efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería Nacional detuvieron a dos hombres, tío y sobrino, que transportaban más de 86 kilos de cocaína ocultos en una camioneta Ford Ranger. El operativo se llevó a cabo sobre el kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional 40, durante un control de rutina.

Los ocupantes del vehículo, ambos de nacionalidad boliviana, afirmaron que se dirigían desde Cafayate hacia San Miguel de Tucumán. Sin embargo, los gendarmes detectaron indicios de ocultamiento en la estructura del rodado.

Al revisar la cabina, observaron tornillos removidos en el sector del estéreo y rastros de pintura fresca en las salidas de aire. En la caja, encontraron dos tubos de GNC que presentaban soldaduras tipo “ventana” y sonidos irregulares al golpearlos, lo que llevó a una inspección más profunda.

Dentro de los cilindros y detrás del tablero, los efectivos hallaron 100 paquetes de distintos tamaños, que tras las pruebas de campo Narcotest dieron positivo para cocaína con un peso total de 86 kilos 760 gramos.

El procedimiento culminó con el decomiso de la droga, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, mientras que los dos hombres quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737, bajo intervención del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán.