Dos hombres detenidos por robar en una concesionaria de autos en Villa María

Dos hombres fueron detenidos por personal policial en Villa María, luego de ser identificados a través de las cámaras de seguridad como autores de un robo en una concesionaria de autos ubicada sobre avenida Colón.

Según informaron fuentes policiales, los individuos rompieron una vidriera para ingresar al local y sustraer varios elementos. Tras un seguimiento controlado, fueron interceptados y detenidos, recuperándose dos tablets que habían sido robadas del comercio.

En el procedimiento intervino personal de la Policía de Córdoba, que realizó las actuaciones correspondientes y puso a los detenidos a disposición de la Justicia.