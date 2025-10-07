Drogas en Punilla: Iba a La Cumbre con hongos, pastillas y gomitas alucinógenas

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detectar una importante cantidad de sustancias alucinógenas y comestibles a base de droga que eran transportadas hacia la localidad de La Cumbre.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 66 de la Ruta Nacional N° 20, a la altura de Luján, provincia de San Luis, donde el personal de la Sección Seguridad Vial “La Punta” detuvo la marcha de un automóvil que se dirigía desde San Francisco del Monte de Oro con destino a Córdoba.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados fueron alertados por un fuerte olor proveniente del baúl. Con el apoyo del can detector de narcóticos “Jaz”, hallaron una mochila y tres cajas de cartón que contenían 231 sobres con hongos y gomitas alucinógenas, 71 frascos con pastillas y líquido a base de hongos, y 10 brownies elaborados con marihuana.

Por disposición de la Fiscalía Federal de San Luis, se labraron las actuaciones correspondientes, y el conductor —un hombre mayor de edad oriundo de Córdoba— quedó en libertad supeditado a la causa mientras continúa la investigación.