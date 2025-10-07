Hallaron muerta a la joven que era buscada en Entre Ríos

Entre Ríos. Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, fue hallada sin vida en el interior de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad.

La información del hallazgo del cadáver fue confirmada a Infobae por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien está junto al fiscal de la causa, Sergio Saliski, en el lugar del hecho, un camino rural apartado, conocido como Los Zorrinos -que cruza a la Ruta 12- cercano al club de campo El Silencio.

Las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones, según informó el comisario Horacio Blasón, a cargo de la investigación que coordinó con las cabeceras de Tala, Gualeguay y Paraná, integrantes de Bomberos Voluntarios y las jefaturas departamentales citadas.

El hallazgo del vehículo de la joven, con las llaves puestas dieron las primeras alarmas, en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad entrerriana de casi 2500 habitantes, que intensificó el rastrillaje en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.

La joven había salido el viernes a las 19:45 y estaba en comunicación telefónica con un hombre, el cual sus familiares desconocían. La chica tomó el automóvil familiar, un Chevrolet Corsa, y se marchó. A las 20:02 ya no habían señales de la joven, no respondió más llamados y su señal telefónica se perdió.

Las hipótesis que se manejan en la causa son diversas y ninguna ha sido descartada. El comisario subrayó que se investigó la simulación de un escenario para encubrir un femicidio.

