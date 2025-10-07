La Calera: Cayeron dos jóvenes que le robaron el auto a un chofer de Uber

El personal policial logró interceptar en La Calera un vehículo que había sido sustraído a un chofer de una aplicación de viajes. Se detuvo a un adolescente de 15 años y a un joven de 23 años, quienes fueron aprehendidos tras un seguimiento controlado cuando se trasladaban a bordo de un vehículo Fiat Siena.

El propietario del rodado (quien realizaba viajes para la aplicación Uber) contó que momentos antes fue citado al barrio Autódromo de la ciudad de Córdoba, donde fue sorprendido por varios sujetos que, mediante amenazas verbales, lo obligaron a descender del automóvil y se lo llevaron.

Los efectivos interceptaron a los presuntos autores y trascendió que uno de los sospechosos intentó escaparse a pie, arrojándose desde una altura aproximada de tres metros hacia el cauce del río.

En el procedimiento se secuestraron el automóvil sustraído y un teléfono celular, elementos vinculados al hecho.