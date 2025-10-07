Los atraparon con un arma y cuchillas en un campo de El Bañado: ahora están presos

Finalmente fueron trasladados a la cárcel de la ciudad de Cruz del Eje los tres detenidos por intento de abigeato en el paraje El Bañado, zona rural del departamento Río Seco.

Dos de los hombres habían sido interceptados días atrás cuando ingresaron a un campo, luego de que el propietario escuchara un disparo de arma de fuego. Tras dar aviso a la policía, los uniformados hallaron en su poder una carabina calibre 22 sin documentación y una mochila con dos cuchillas, una sierra tipo carnicera y siete bolsas de nylon grandes.

Posteriormente, fue detenido un tercer implicado, señalado como cómplice, a quien se le secuestró un teléfono celular que habría servido para coordinar el hecho.

Los tres jóvenes, de 19, 22 y 29 años, están acusados del delito de abigeato agravado en grado de tentativa. La fiscal Analía Cepede continúa aplicando una política judicial estricta frente a este tipo de delitos, que en los últimos años habían generado importantes pérdidas a los productores del norte cordobés.