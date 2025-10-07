Ludopatía en Carlos Paz: Usan golosinas y folletos para enganchar a los adolescentes

En las últimas semanas, padres que envían a sus hijos a diferentes colegios secundarios de Villa Carlos Paz alertaron sobre la presencia de personas que entregan golosinas y folletos para promocionar apuestas de casinos ilegales.

La ludopatía adolescente es una problemática que viene creciendo en la sociedad desde hace un tiempo y detrás de esto existe un lucrativo negocio que mueve millones de pesos.

La comunidad educativa se encuentra alarmada por la agresiva estrategia publicitaria que utilizan los responsables de estos sitios de apuestas, que apuntan directamente a un público compuesto por menores de edad.

En ese sentido, varios padres alertaron a EL DIARIO que estas personas se aproximaron a sus hijos en inmediaciones de los colegios y les ofrecieron bolsas con alfajores y otras golosinas acompañadas de folletos para ingresar a páginas de apuestas online. Según lo que pudo averiguar este medio, no existirían denuncias aún en la justicia.