Mina Clavero: grave accidente dejó una motociclista con fracturas múltiples

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en la intersección de avenidas Mitre y Enrique Muiño, en la localidad de Mina Clavero, dejando como saldo una mujer gravemente herida.

Según informó la Policía, una motocicleta 110 cc, conducida por una mujer de 33 años, impactó contra un automóvil Ford Ka al mando de otra mujer de 34 años.

Como consecuencia del choque, la motociclista sufrió fracturas de tibia y peroné, además de una fractura en la mano izquierda. Fue asistida por personal de emergencias del Servicio 107 y trasladada al Hospital de Mina Clavero para su atención.

Las causas del accidente están bajo investigación, mientras que ambos vehículos fueron secuestrados por disposición del magistrado interviniente.