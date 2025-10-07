Murió el hombre que había sido baleado mientras estaba en su casa

Violencia en Córdoba
Murió el hombre que había sido baleado mientras estaba en su casaLa víctima tenía 55 años y sufrió un brutal ataque perpetrado desde la vereda de la vivienda.
Sergio Muñoz, el hombre que había sido baleado en su casa en un confuso episodio en la ciudad de Córdoba, perdió la vida en las últimas horas y su familia apunta a un ataque perpetrado por su ex nuera. El hecho se produjo el domingo pasado en horas de la madrugada en una vivienda de barrio Ameghino Norte y la víctima se encontraba en el Hospital de Urgencias.
El hecho es investigado por la fiscal Andrea Martin y se trabaja sobre distintos hipótesis.
Según pudo reconstruirse, el fallecido se hallaba dentro de la vivienda (ubicada en calle Graham Bell al 1700) cuando una persona abrió fuego desde la vereda y efectuó al menos seis disparos contra la propiedad.
Un balazo impactó en la cabeza del hombre y además se hallaron varias vainas servidas en el lugar.
La esposa de la víctima reclamó justicia y apuntó contra la ex pareja de su hijo. «Ella fue, ella fue, no hay otra persona... no tenía enemigos, no le debía plata a nadie, no molestaba a nadie, era un hombre bueno. Estaba cocinando cuando escuché los tiros. Corrí y lo encontré tirado en la cama, con la cabeza llena de sangre y el celular en el piso»; relató María Concepción Capdevila.
«Ella me llamaba al fijo y me decía que iba a matar a mi hijo, que me lo iba a entregar en una bolsa. Nunca aceptó la separación y venía a la casa a agredirnos. Hasta a mí me pegó una vez»; denunció la mujer en diálogo con El Doce.