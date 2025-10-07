Persecución y un detenido en La Para tras controles antinarcóticos de la FPA

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante una serie de controles y patrullajes preventivos en distintas localidades del interior provincial, que concluyeron con una detención y el secuestro de estupefacientes.

En la ciudad de San Francisco, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la FPA interceptaron a dos hombres de 33 y 35 años sobre calle Brigadier Bustos, incautando varias dosis de cocaína y marihuana durante el control.

En La Para, dos jóvenes de 19 y 21 años que se desplazaban en motocicleta intentaron escapar ante la presencia policial. Tras una persecución de varias cuadras, fueron alcanzados y controlados. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro del rodado y la detención del conductor, de 21 años, por infracción a los artículos 105 y 111 del Código de Convivencia Ciudadana.

Finalmente, en Embalse, personal del grupo operativo secuestró dosis de marihuana a dos personas mayores de edad en un control sobre calle Hipólito Yrigoyen al 300.

Los procedimientos se desarrollaron sin incidentes y forman parte del plan provincial de prevención y lucha contra el narcomenudeo, con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas urbanas y de tránsito frecuente.