Rescataron a un carancho que caminaba perdido por el centro de Córdoba

El ave rapaz fue hallada en barrio Centro y trasladada por efectivos policiales a la dependencia de Policía Ambiental para su resguardo y atención.
Sucesos
martes, 7 de octubre de 2025 · 09:50

La Policía de Córdoba intervino este lunes en un inusual rescate urbano al encontrar a un carancho deambulando por las calles del barrio Centro.

El ave rapaz, que se hallaba desorientada, fue asistida por personal policial que la puso a resguardo para evitar que sufriera lesiones o causara incidentes en la vía pública.

Posteriormente, el carancho fue trasladado a la sede de Policía Ambiental, donde quedó bajo observación y cuidados especializados.

Este tipo de intervenciones forman parte de los protocolos de conservación de fauna silvestre que buscan proteger animales autóctonos que aparecen fuera de su hábitat natural.

Galería de fotos

Comentarios