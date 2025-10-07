Rescataron a un carancho que caminaba perdido por el centro de Córdoba

La Policía de Córdoba intervino este lunes en un inusual rescate urbano al encontrar a un carancho deambulando por las calles del barrio Centro.

El ave rapaz, que se hallaba desorientada, fue asistida por personal policial que la puso a resguardo para evitar que sufriera lesiones o causara incidentes en la vía pública.

Posteriormente, el carancho fue trasladado a la sede de Policía Ambiental, donde quedó bajo observación y cuidados especializados.

Este tipo de intervenciones forman parte de los protocolos de conservación de fauna silvestre que buscan proteger animales autóctonos que aparecen fuera de su hábitat natural.