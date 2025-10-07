Se le cruzó un caballo, intentó esquivarlo y se accidentó con su moto

Un caballo se cruzó delante de una moto y provocó un accidente en la zona oeste de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió este martes 7 de octubre alrededor de las 14 horas en la esquina de las calles Ovidio y Gounod y la conductora sufrió una herida en su tobillo derecho.

Se trata de una mujer de 29 años quien se conducía en una motocicleta Corven 110cc y por intentar esquivar al animal, perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Enel lugar, se hizo presente el personal del servicio de emergencias y le brindó asistencia a la conductora.