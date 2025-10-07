Sorpresa en el centro de Córdoba: rescataron un pavo real en calle Entre Ríos

Una curiosa situación sorprendió este martes a vecinos y transeúntes del centro de Córdoba Capital, cuando personal de la Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba intervino para rescatar a un pavo real que se encontraba suelto en la vía pública.

El procedimiento se desarrolló en calle Entre Ríos, donde efectivos especializados lograron contener al ave sin lesiones. Se trataba de una hembra joven que presentaba buen estado general de salud.

Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado al Parque de la Biodiversidad, donde será evaluado por profesionales y permanecerá bajo observación y cuidados específicos.

Desde la fuerza destacaron la rápida respuesta del personal y recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante la presencia de animales silvestres o exóticos fuera de su hábitat.