Terror en barrio Yapeyú: balearon otra casa y un adolescente quedó herido

Un nuevo episodio de violencia se registró en la madrugada del domingo en barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba, cuando una vivienda fue baleada y un niño de 13 años terminó herido. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Gallo y Germania, y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Según informó la Policía de Córdoba, alrededor de la 1:30 de la madrugada se recibió un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de dos vehículos desde los cuales se efectuaron varios disparos. Los ocupantes de los autos se habrían detenido frente a una casa y abrieron fuego sin mediar palabras.

Los proyectiles impactaron en la puerta de la vivienda, alcanzando al menor que se encontraba en el interior. De inmediato fue trasladado al Hospital de Pronta Atención San Jorge, donde recibió atención médica por una herida leve. Más tarde fue dado de alta, según confirmaron fuentes policiales.

Durante el operativo desplegado tras el ataque, los agentes hallaron un automóvil con un impacto de bala en el vidrio trasero, que podría estar vinculado al hecho. Por el momento, no hay detenidos y se investigan las causas del ataque, aunque no se descarta que esté relacionado con conflictos previos en el sector.

Los vecinos del barrio manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos violentos y pidieron mayor presencia policial para garantizar la seguridad en la zona.