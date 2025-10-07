Transplante urgente: Córdoba escoltó un órgano que salvará una vida

La Policía de Córdoba llevó a cabo este lunes un operativo especial para garantizar el traslado de un órgano vital hacia la capital provincial.

El procedimiento consistió en un cordón sanitario desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Hospital Privado, ubicado en barrio Colinas de Vélez Sarsfield. La misión tuvo como fin escoltar una ambulancia que transportaba un riñón proveniente de Buenos Aires destinado a un trasplante urgente.

El despliegue policial permitió que el órgano llegara en tiempo y forma, asegurando su viabilidad para la intervención médica. Según informaron fuentes oficiales, el operativo se desarrolló con éxito y sin interrupciones en el tránsito.

La acción coordinada entre las fuerzas de seguridad y el sistema de salud volvió a poner en evidencia la importancia de la logística y la cooperación institucional en los traslados de órganos, donde cada minuto resulta decisivo.