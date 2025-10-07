Tristeza en Carlos Paz: murió la reconocida pediatra María Eugenia Cordi

Dolor y tristeza en Carlos Paz por el fallecimiento de la doctora María Eugenia Cordi, reconocida pediatra de la ciudad, quien murió este martes luego de luchar contra una enfermedad.

Con una amplia trayectoria y un compromiso humano excepcional, la doctora Cordi fue una profesional cálida, empática y profundamente vocacional, recordada por su manera de acompañar a los niños y a sus familias con paciencia, afecto y respeto. Creía en una medicina integral, que miraba al niño como un todo y privilegiaba el vínculo y la contención emocional tanto como el tratamiento clínico.

Durante muchos atendió en los consultorios médicos privados de la obra social OSECAC, dependientes del Centro de Empleados de Comercio, institución que la despidió en redes sociales con un mensaje de reconocimiento y dolor:

“Con profundo dolor despedimos a la doctora María Eugenia Cordi, médica pediatra en nuestros consultorios”.

La destacada médica venía luchando contra una dura enfermedad y supo desempeñarse además en el Hospital Gumersindo Sayago y los Centros de Atención Periférica de El Fantasio y el Centro de Salud del Distrito Oeste. También brindó sus conocimientos y su vocación de servicio en variados establecimientos privados de la ciudad de Córdoba.

Además, hubo múltiples mensajes que inundaron las redes sociales.

Tras conocerse la noticia, decenas de mensajes de afecto y agradecimiento inundaron las redes sociales. Padres y madres de distintos puntos de la ciudad la recordaron como “la mejor pediatra que tuvieron sus hijos”, destacando su calidez, su alegría y su modo de ejercer la medicina “con amor, sin apuro y sin medicar de más”. Otros la describieron como “una doctora humana, con sentido del humor y sabiduría”, mientras muchos expresaron el dolor de perder a una profesional “que curaba con cariño y dedicación más que con remedios”.

Más allá de su labor médica, amaba el teatro y las expresiones artísticas, ámbitos donde también dejó su huella humana y creativa. Quienes la conocieron destacan su gran sentido del humor, su sabiduría y su capacidad de escuchar y acompañar en cada etapa de la vida.

Su partida deja un vacío profundo en la comunidad médica y en las familias que encontraron en ella no solo una profesional dedicada, sino también una persona luminosa, sensible y generosa.