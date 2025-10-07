Una mujer y su hija tuvieron un ataque de furia y atacaron a piedrazos el Hospital de Niños de Córdoba. El hecho ocurrió el lunes pasado en horas de la tarde y trascendió que se quejaban por la demora en la atención y también agredieron al personal médico y dañaron las instalaciones del nosocomio.

Si bien lograron escapar del lugar, fueron detenidas en la intersección de Bajada Pucará y Amadeo Sabatini.

Según pudo conocerse, llevaban un ladrillo, un bloque de cemento y una loseta que habrían utilizado para ocasionar los daños.

A causa del violento ataque, se vieron dañados dos vidrios del edificio y afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Se ordenó la inmediata aprehensión de la madre, mientras que la menor fue puesta a disposición de la justicia.