Un delincuente asaltó a una monja, la arrastró por la calle y la dejó tirada

Una monja fue víctima de un brutal asalto en la ciudad de Córdoba que quedó registrado por las cámaras de seguridad. La religiosa fue sorprendida por un motochorro que la arrastró en el barrio Las Palmas y la dejó tirada en la calle.

El hecho se registró el pasado lunes en horas de la tarde y provocó una fuerte indignación.

Las imágenes muestran a una mujer que se dispone a cruzar de vereda cuando es interceptada por un delincuente motorizado, quien se le abalanzó para arrebatarle el bolso que llevaba colgado. El malviviente se aferró a la cartera y la víctima fue arrastrada por el asfalto, cayó al suelo y perdió el conocimiento al golpear su cabeza.

Fue entonces cuando el ladrón descendió del rodado y le sustrajo todas sus pertenencias antes de darse a la fuga. La monja fue asistida por vecinos de la zona, que comenzaron a escuchar sus quejidos y llamaron al servicio de emergencias.