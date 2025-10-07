Un obrero cayó desde un primer piso y sufrió graves heridas

Un trabajador sufrió graves heridas en un accidente laboral ocurrido en la zona de Villa Warcalde, en la ciudad de Córdoba. El obrero resultó con un fuerte golpe en la cabeza y fue derivado hacia el Hospital de Urgencias.

Según pudo conocerse, se trata de un hombre mayor de edad que cayó desde un primer piso en una obra en construcción sobre Avenida José Eguía Zanón al 9900. Se presume que habría perdido el equilibrio por causas que aún se intentan determinar, precipitándose al vacío y sufriendo traumatismo de cráneo, pierna y brazo.

Tras el accidente, fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital de Urgencias (donde permanece internado).