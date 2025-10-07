Veinticuatro personas detenidas y armas secuestradas en múltiples operativos policiales

La Policía de Córdoba desarrolló una serie de operativos preventivos en la ciudad de Río Cuarto durante el fin de semana, con resultados significativos en materia de seguridad.

Como saldo de los procedimientos, 24 personas fueron detenidas por distintos delitos, entre ellos robos, daños e infracciones a la ley. Además, se secuestraron 20 vehículos, cuatro armas de fuego y cuatro armas blancas, junto con varios elementos sustraídos que fueron recuperados por las autoridades.

Los controles se llevaron a cabo en diversos sectores del ejido urbano y contaron con la participación de unidades especiales y patrullas de distintas dependencias, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir hechos delictivos.

Las personas detenidas quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en otros ilícitos.