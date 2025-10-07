Vivía con un nombre falso en las sierras: está acusado por el crimen de Gonzalo Acro

Gonzalo Acro, asesinado en 2007 durante una interna de la barra de River, y el operativo en Mina Clavero donde fue detenido uno de los prófugos del caso..

Un hombre de 50 años fue detenido esta tarde en la localidad de Mina Clavero, durante un operativo conjunto entre personal de la Patrulla Preventiva del Departamento San Alberto y efectivos de la Policía Federal Argentina. Sobre él pesaba una orden de captura por homicidio agravado y tentativa de homicidio, en el marco del asesinato de Gonzalo Acro, ocurrido en Buenos Aires en 2007 durante una interna de la barra brava de River Plate, conocida como “Los Borrachos del Tablón”.

Según confirmaron fuentes policiales, el detenido —que había cambiado su identidad y se desempeñaba como dirigente de un club de fútbol femenino local— fue localizado luego de una investigación desarrollada por la División Investigaciones de la Departamental San Alberto. El operativo fue dispuesto por la Fiscalía de Villa Cura Brochero, con intervención del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, donde tramita la causa principal.

El caso Acro sacudió al país en agosto de 2007, cuando Gonzalo Martín Acro, de 29 años, fue emboscado y baleado junto a un compañero en el barrio porteño de Villa Urquiza. Los atacantes, miembros de una facción rival de la barra de River, lo ejecutaron con disparos en la cabeza luego de una disputa interna por el control de la hinchada. Acro murió dos días después en el Hospital Pirovano, y el crimen derivó en uno de los juicios más emblemáticos contra la violencia en el fútbol argentino.

En 2011, el Tribunal Oral Criminal N.º 15 de Buenos Aires condenó a Alan y William Schlenker como instigadores del crimen, junto a los autores materiales y partícipes Ariel “El Colo” Luna, Rubén “Oveja” Pintos, Pablo “Cuca” Girón y Sergio “Pelado” Piñeiro, todos con prisión perpetua. Piñeiro, señalado como coautor del ataque, permanecía prófugo desde entonces.

De acuerdo con las fuentes judiciales, el detenido residía desde hace varios años en Mina Clavero bajo el nombre falso de Leandro Miguel Iglesias, donde se había integrado a la comunidad local y fundado un club deportivo femenino. Su captura se concretó luego de meses de vigilancia y cruces de información entre la policía local, la justicia provincial y fuerzas federales.

Tras su detención, el hombre fue trasladado bajo custodia y quedó a disposición del tribunal interviniente para su traslado a Buenos Aires.