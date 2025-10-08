Atraparon infraganti a un ladrón que entró a una casa, ocurrió en Punilla

Un joven de 19 años fue detenido luego de haber entrado a robar en una vivienda de Bialet Massé, en el Valle de Punilla. El hecho ocurrió este miércoles 8 de octubre en horas de la mañana en la calle San José del barrio Suncho Huayco y el delincuente fue denunciado por la dueña de la propiedad.

Al lugar, acudió el personal del Comando de Acción Preventiva y se implementó un operativo cerrojo que permitió dar con el ladrón.

Según relató la damnificada, el joven se había adentrado en la casa y buscaba objetos de valor en el comedor.

Fue inmediatamente aprehendido y trasladado posteriormente hacia la comisaría local, donde quedó a disposición a la justicia.