Av. Circunvalación: cuatro jóvenes fueron detenidos por apedrear un colectivo

Un colectivo del transporte urbano de la empresa FAM fue atacado con objetos contundentes en la noche del martes mientras circulaba por la colectora norte del anillo externo de la Ruta Nacional A-019, a la altura del kilómetro 3, en la zona conocida como Ciudad de los Cuartetos.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:40, cuando un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años arrojaba piedras y otros elementos contra los vehículos que transitaban por el sector. El accionar fue advertido por efectivos de la Policía Caminera, quienes desplegaron un operativo que permitió aprehender a cuatro hombres involucrados en el ataque.

Como consecuencia de la agresión, la unidad sufrió daños en la puerta trasera, aunque el conductor resultó ileso. En el momento del hecho, no había pasajeros a bordo del colectivo.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.