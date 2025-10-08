Chocaron un automóvil y una moto en barrio Miguel Muñoz

Villa Carlos Paz. Hoy al mediodía, alrededor de las 12:40, se registró un accidente de tránsito en calle Ecuador del barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando un hombre de 66 años, que se desplazaba en un vehículo Nissan Versa, ingresaba a su cochera y embistió accidentalmente a una motocicleta Honda CB 250, conducida por otro hombre de 57 años.

En el lugar se hizo presente un servicio de emergencias, que evaluó a los involucrados y determinó que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado a un nosocomio.

Ambas partes intercambiaron los datos del seguro en el sitio, mientras personal policial labró las actuaciones correspondientes.