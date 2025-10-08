Detuvieron a un hombre que robó un perfume en una farmacia

Villa Carlos Paz. Personal policial del Escuadrón Motorizado Enduro detuvo a un hombre de 28 años acusado de haber sustraído un perfume de una farmacia ubicada en barrio Colinas de Villa Carlos Paz. El procedimiento se concretó en la tarde del martes, alrededor de las 18 horas, tras un rápido operativo cerrojo coordinado por la Base Operativa del CAP.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron alertados sobre el hecho delictivo ocurrido en la farmacia, donde las cámaras de seguridad captaron a una pareja como presunta autora del robo. Con los datos y las imágenes aportadas a través de los canales internos de comunicación, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona.

Minutos más tarde, los sospechosos fueron divisados en el playón municipal de Villa Carlos Paz. Durante el control, el hombre exhibió voluntariamente un perfume que coincidía con la descripción del artículo denunciado como robado.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del perfume y de las prendas de vestir relacionadas con el hecho. El detenido fue puesto a disposición del magistrado interviniente.

Por su parte, la mujer que lo acompañaba fue trasladada a la comisaría local, donde quedó a la espera de la definición de su situación judicial.