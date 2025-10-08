Dos policías detenidos por el brutal asalto a jubilados en Carlos Paz

El brutal asalto que dejó gravemente herido al jubilado Dante Pedrotti, de 82 años, y a su esposa Marta Herrera en Carlos Paz continúa bajo investigación. Según confirmó Cadena 3, dos policías —uno en actividad y otro retirado— fueron detenidos por su presunta participación en el hecho ocurrido la madrugada del 31 de agosto, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda de la pareja, en Sarmiento y Curuzú Cuatiá, y los golpearon con extrema violencia para robarles.

Uno de los detenidos, en actividad, está acusado de haber “liberado la zona”, mientras que el otro, retirado hace tres años, fue capturado junto a su padre, señalado como quien habría brindado apoyo logístico a los agresores. Aún buscan a dos prófugos que habrían participado directamente del ataque.

El episodio conmocionó a la ciudad por la brutalidad con que actuaron los ladrones. Durante el robo, uno de ellos tomó un sable y atacó a Pedrotti, quien sufrió hematomas en la cabeza, coágulos, un pulmón perforado, dos costillas fracturadas y una hemorragia intracraneal, además de un infarto posterior al hecho.

El 3 de septiembre, el Hospital Aeronáutico de Córdoba difundió un parte médico donde informaba que el paciente permanecía en terapia intensiva, en estado crítico pero estable, con seguimiento neurológico y cardíaco. En las semanas siguientes, su evolución fue lenta pero favorable, y finalmente recibió el alta médica tras más de un mes de internación.

Las autoridades judiciales, bajo la conducción del fiscal Ricardo Mazzuchi, continúan trabajando para esclarecer el rol de cada implicado y determinar la participación de los policías y de los sospechosos aún prófugos.