Estafaron a una pareja con discapacidad y les robaron casi $2 millones

Una pareja con discapacidad se encuentra entre las víctimas de la concesionaria clausurada en la ciudad de Córdoba, luego de haber sido engañada con la venta de un auto y perder casi dos millones de pesos. El local pertenece a «Sigma Motos» y es investigado por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la compra y venta de rodados.

Los denunciantes son un joven jardinero con hipoacusia y su novia sordomuda, quienes buscaban adquirir un Fiat Uno.

De acuerdo a la información que accedió El Doce, el hombre vio el anuncio en Market Place y fue hasta el local. Quien lo atendió le explicó que debía hacer entrega de un millón de pesos y luego abonar cuatro cuotas de $250.000 y 18 de $150.000 para hacerse con el vehículo que le gustaba. Cuando regresó al día siguiente para entregar el dinero, le respondieron que no podía ver el auto porque «estaba en el taller para ponerlo a punto».

Para ese entonces, ya había entregado $1.250.000.

Algunos días después, desde la concesionario les solicitaron la entrega de $500.000 más y los citaron en el local que ya estaba clausurado. Al sospechar de la situación, la pareja contactó a una abogada y decidió cancelar la operación. Sin embargo, el dinero todavía no aparece, el auto tampoco y temen que los hayan estafado.