Falleció el artista y ex presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Pablo Canedo

El ámbito cultural de Córdoba despide con pesar a Pablo Canedo, artista, docente y gestor cultural nacido en la ciudad de Córdoba en 1955. Canedo supo conjugar pintura, dibujo y grabado en una obra que osciló entre lo figurativo y lo fantástico, lo evocativo y lo poético, jugando con luces y sombras de una manera singular.

Desde Los Amigos del Caraffa recordaron que en 2018 el museo albergó su muestra Razón arbórea, donde desplegó esa sensibilidad que caracterizó su estilo. La Universidad Provincial de Córdoba también manifestó su profundo pesar y destacó su generosidad y compromiso con el arte, la cultura y la formación de nuevas generaciones.

Su recorrido en la gestión pública fue extenso: fue director del Centro de Exposiciones José Malanca (1989–1990), director del Museo de Arte Contemporáneo Chateau Carreras (1991–1992), presidente de la Agencia Córdoba Cultura con rango ministerial (1999–2007), y concejal de la ciudad de Córdoba (2008–2011), donde presidió la Comisión de Cultura y Educación. Integró además la Comisión del Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (MACU) desde 2009 hasta sus últimos días.

Egresado de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo el título de licenciado en Pintura, se desempeñó como profesor titular en las cátedras de Dibujo III y Pintura III entre 1985 y 1999.

Participó en un centenar de exposiciones colectivas en museos y galerías del país y del exterior. Su talento fue reconocido con múltiples premios, entre ellos el reconocimiento del Fondo Nacional de las Artes (1982) y el Primer Premio Adquisición del XX Salón Nacional de Dibujo (1984).

Con su partida, Córdoba pierde a una de las figuras más comprometidas con la difusión y el desarrollo del arte contemporáneo, pero su legado continúa vivo en las aulas, los museos y las obras que hoy forman parte del acervo cultural de la provincia.

