Falleció un joven motociclista en un accidente sobre la Ruta 9

Estación Juárez Celman. Un trágico siniestro vial ocurrió minutos sobre la Ruta 9 Norte, a la altura de la localidad de Estación Juárez Celman.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Renault 9 y dos motocicletas —una Keller 110cc y una Rouser—, provocando graves consecuencias.

Al lugar acudió un servicio de emergencias, que constató el fallecimiento de un joven de 24 años, quien se desplazaba en la motocicleta Rouser.

Los demás involucrados fueron asistidos en el sitio y trasladados con lesiones, cuya gravedad aún se intenta determinar, hacia distintos centros de salud de la zona.

Personal policial y peritos trabajan en el lugar para establecer las circunstancias en que se produjo el fatal accidente.

