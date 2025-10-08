Hallaron marihuana durante un control nocturno en Bialet Massé

Durante la noche del martes, personal del Comando de Acción Preventiva de Bialet Massé realizaba un patrullaje rutinario por la esquina de Antonio Asili y Arturo Illia, en barrio Suncho Huayco, cuando procedieron al control de un hombre de 40 años.

Al revisar sus pertenencias, los efectivos hallaron un estuche y una bolsa de nylon que contenían una sustancia vegetal con características compatibles con marihuana. Ante el hallazgo, se dio participación a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que confirmó la presencia de Cannabis tras los análisis correspondientes.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, mientras se labran las actuaciones de rigor.