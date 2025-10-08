Hoy se da a conocer el veredicto por el atentado a Cristina

Luego de 15 meses de debate y el testimonio de 157 testigos, la Justicia dará a conocer este miércoles su fallo en el juicio que se sustanció contra Fernando Sabag Montiel; Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, por el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Tanto Sabag Montiel como Uliarte están acusados por tentativa de homicidio triplemente agravado, por haber sido perpetrado mediante violencia de género (femicidio) en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego. Él como autor material y ella como partícipe necesaria.

La situación de Carrizo, sindicado como el jefe de "la banda de los copitos" es distinta ya que la querella y la fiscalía habían levantado los cargos en su contra al entender que durante el debate oral y público se probó que no tuvo ninguna participación en el hecho por lo que este miércoles simplemente escuchará la lectura de su absolución.

La defensa de Sabag Montiel, quien gatilló un arma a pocos centímetros de la cabeza de la dos veces presidenta de la Nación el 1° de septiembre de 2022, pidió que sea declarado inimputable. Misma estrategia siguieron los abogados de Uliarte.

“Fue esclavo de su delirio mesiánico”, aseguraron sus defensores Fernanda López Puleio y Nicolás Ossola.

Además, aseguraron que el intento de magnicidio fue un “delito imposible”, ya que la pistola Bersa calibre 32 que Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina “nunca tuvo bien colocado el cargador”.

Por su parte el abogado de Cristina, Juan Manuel Ubeira, anticipó que la presidenta del Partido Justicialista (PJ), que cumple prisión domiciliaria "obviamente no irá y no pidió asistir” y que seguirá la lectura del veredicto desde San José 1111 en la transmisión en vivo que el Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOC) N° 6, realizará a través de la plataforma YouTube.

En la misma línea que la defensa de Sabag Montiel, Eduardo Chittaro, abogado defensor de Uliarte aseguró que "no es que 'la bala no salió', acá el asunto es que la bala no podía salir, que es algo muy distinto. La diferencia es fundamental".

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana, en una sala del subsuelo de Comodoro Py, donde los acusados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras ante los jueces del TOC 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, emitan su voto.

Sobre Sabag Montiel pesa un pedido de condena de 15 años de cárcel por tentativa de homicidio triplemente agravado. La Fiscalía General 3, a cargo de la fiscal Gabriela Baigún, lo señaló como autor del atentado y también le imputó la receptación ilegítima y portación ilegal de un arma de guerra.

Sobre Uliarte, procesada en calidad de partícipe necesaria pesa un pedido de condena de 14 años de prisión.