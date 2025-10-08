Identificaron a un menor de 14 años que realizaba amenazas terroristas desde su casa

Un adolescente de 14 años fue identificado por la Policía Federal tras planificar supuestas amenazas terroristas a un centro comercial en Tortuguitas y una escuela en Del Viso.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el Agregado Jurídico del FBI en Buenos Aires redactó un informe en el que alertaba sobre un usuario de la plataforma digital Discord, donde publicaba imágenes satelitales del inmueble de Malvinas Argentinas y el colegio de Pilar, junto con fotografías de armas de fuego.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 pidió al Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal que se encargue de identificar al implicado, motivo por el que los miembros de esa división llevaron a cabo tareas de campo mediante las cuales constataron que los atentados se perpetrarían el 20 de abril de 2026.

Las intimidaciones se elaboraban desde un domicilio en la localidad de La Lonja y se identificó a un adolescente de 14 años como el presunto autor del delito.

En este contexto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 ordenó que se concrete un allanamiento en el domicilio del acusado, al tiempo que en el operativo se incautaron una navaja tipo mariposa, varios cuadernos con listados de grupos terroristas islámicos como ISIS y Hamás, bibliografía vinculada al régimen nazi, una notebook, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

Los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor, mientras que este sería el noveno caso acontecido en los últimos 18 meses donde menores se encuentran implicados en las amenazas terroristas.