Intentó engañar a la Policía Caminera con una licencia adulterada y terminó detenido

Un sargento del Ejército Argentino fue detenido durante un control vehicular de la Policía Caminera en la ruta nacional 38, a la altura del kilómetro 119, en Cruz del Eje.

Según informaron fuentes policiales, el hombre de 36 años —que presta servicio en la provincia de Mendoza— circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa cuando fue detenido para un control de rutina. Al solicitarle la documentación correspondiente, los agentes advirtieron irregularidades en su licencia de conducir.

Al observar el documento, los efectivos constataron que la fecha de vencimiento había sido adulterada con lapicera de color rojo, por lo que procedieron a su aprehensión inmediata.

El vehículo y el carnet falsificado fueron secuestrados y trasladados a la sede policial. El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se instruyen las actuaciones correspondientes.