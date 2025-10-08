Madre e hija calcinadas en Bahía Blanca, la oscura hipótesis que se investiga

Una madre y su hija fueron encontradas calcinadas dentro de una casa de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires). Las víctimas se hallaban tiradas en una cama y se fortalece la hipótesis de un doble femicidio que intentó hacerse pasar por un trágico incendio. Los vecinos de la zona reportaron detonaciones y aseguran que vieron a un hombre alejarse en una moto.

El macabro hallazgo se produjo cerca de la 1 de la madrugada en una vivienda ubicada sobre calle Santa Fe al 2300.

Los bomberos voluntarios lograron controlar el fuego y descubrieron los cuerpos de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija Mariana Belén Bustos (25), al tiempo que luego detectaron rastros de combustible en el interior de la vivienda.

La causa recayó en el fiscal Jorge Viego, titular de la Fiscalía N°5 de Bahía Blanca, quien caratuló la causa como «averiguación causal de deceso» y busca determinar si las víctimas fueron atacadas antes del inicio del incendio.