Multas más duras por tirar basura en baldíos y basurales en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba intensificó los controles ambientales y labró 31 actas en septiembre por arrojo ilegal de residuos en baldíos y basurales a cielo abierto. Los operativos se realizaron en diferentes sectores, con foco en puntos críticos del norte y este de la ciudad.

Seis infracciones fueron detectadas en el basural de avenida Spilimbergo y Vito Remo Roggio, uno de los más extensos de la capital, donde el municipio realiza limpiezas semanales y retira casi un camión de desechos por día.

Otras seis actas fueron labradas a transportistas en el camino a Chacra de la Merced; tres en avenida La Donosa y dos en Nueva Córdoba. Las restantes se registraron en distintos sectores urbanos donde también se desarrollaron controles.

Las sanciones aplicadas se ajustan al Código de Convivencia modificado por la ordenanza 13.543, que elevó las multas hasta un 1000% desde agosto. El valor actual de la Unidad Económica Municipal (UEM) es de 10.808 pesos, y lo recaudado se destina al Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales.

Las denuncias pueden realizarse al Instituto de Protección Ambiental y Animal (351-2089570, de 8 a 17), a la Dirección de Higiene Urbana (4285600 int. 7601/01/06, de 7 a 13), o por correo electrónico a [email protected] y a [email protected].